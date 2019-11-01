В Петербурге полиция узнала об угоне иномарки раньше, чем ее владелец

В Петербурге сотрудники полиции смогли обнаружить угнанный автомобиль раньше, чем получили заявление о пропаже. Новенькую иномарку остановили для проверки документов в Невском районе.

- Автомобилем управлял 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, который в России находился без регистрации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Проверка показала, что автомобиль Hyundai Solaris 2019 года выпуска он похитил.

Владелец автомобиля заявил в полицию о краже лишь спустя несколько часов, сумму ущерба он оценил в 780 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В наказание за "кражу, совершенную в крупном размере" ему может грозить до шести лет лишения свободы.