В Петербурге владелец сдал машину в ремонт, а ее выставили на продажу

Петербургская полиция изучает обстоятельства пропажи автомобиля, который хозяин сдал в ремонт.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в автомастерской не стали дожидаться, пока автовладелец оплатит дорогостоящие работы, и решили получить деньги самостоятельно.

По информации полиции, счет за ремонт автомобиля Mercedes-Benz составил 300 тысяч рублей.

- Потерпевший попросил дать ему время, чтобы собрать указанную сумму, - рассказали в главке, - но вскоре обнаружил, что датчик слежения из автомобиля извлечен. А в самом автосервисе не нашлось ни машины, ни сотрудников, которые ее оформляли в ремонт.

Позже оказалось, что Mercedes уже получил новые документы и выставлен на продажу в одном из городских автосалонов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.