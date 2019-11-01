В Крыму открылся "Ноябрьфест"

Третий эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" открылся в Крыму. Он продлится три дня и объединит винодельческие хозяйства и гастрономические компании полуострова.

Как сообщили в министерстве курортов и туризма республики, на фестиваль уже зарегистрировались 10 тысяч человек.

Сегодня на винзаводах по всему Крыму проходят бесплатные экскурсии, где можно посетить виноградники и винные подвалы, узнать секреты производства, продегустировать напитки из выращенного в Крыму винограда.

Главные события пройдут в субботу, 2 ноября, на территории винзавода "Массандра". Там свою продукцию представят известные винодельческие бренды и молодые хозяйства полуострова. Также в программе - мастер-классы по приготовлению крымской кухни, дегустации сыров, хлеба, морепродуктов.

Для гостей также подготовили концерт, хедлайнером которого станет группа Uma2rman. Как отметили в минкурортов РК, онлайн-регистрация на фестиваль уже закрыта, но посетители смогут пройти ее при входе на фестиваль, предъявив документ, удостоверяющий личность. Зарегистрированные гости смогут принять участие в бесплатных дегустациях, деловых и развлекательных мероприятиях.