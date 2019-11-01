В Новороссийске из-за ветра введен режим повышенной готовности

Власти Новороссийска из-за усиления ветра до 27 метров в секунду ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Ввели режим "Повышенной готовности" для всех служб, сил и средств городского звена РС ЧС, - написал он. - Главам поставил задачу - развернуть штаб по предупреждению ЧС в каждом внутригородском районе и сельском округе. Привести в полную готовность спецтехнику".

Как рассказал на своей странице в Instagram начальник Профессиональной аварийно-спасательной службы "Служба спасения" Новороссийска Алексей Одеров, из-за мощного ветра на улице Судостальской на тротуар упало дерево. Спасателям при помощи бензопилы пришлось распилить его, чтобы освободить проход.