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01.11.2019 16:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске из-за ветра введен режим повышенной готовности

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Власти Новороссийска из-за усиления ветра до 27 метров в секунду ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем официальном аккаунте в Instagram.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
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"Ввели режим "Повышенной готовности" для всех служб, сил и средств городского звена РС ЧС, - написал он. - Главам поставил задачу - развернуть штаб по предупреждению ЧС в каждом внутригородском районе и сельском округе. Привести в полную готовность спецтехнику".

Как рассказал на своей странице в Instagram начальник Профессиональной аварийно-спасательной службы "Служба спасения" Новороссийска Алексей Одеров, из-за мощного ветра на улице Судостальской на тротуар упало дерево. Спасателям при помощи бензопилы пришлось распилить его, чтобы освободить проход.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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