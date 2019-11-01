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01.11.2019 11:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Великобритании разобьют парк в честь Волгограда

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Парк имени Волгограда появится в Великобритании. Об этом на международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" заявила мэр английского города Ковентри Линда Бигхэм.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

- Быть здесь - большое удовольствие и честь для меня. Нашему побратимству исполняется 75 лет. Два города выстраивают дальнейшую дружбу. Этот форум позволяет нам с нашими партнерами, коллегами и друзьями делать мир лучше, - сказала лорд-мэр английского Ковентри Линда Бигхэм. Она отметила, что открытие парка в честь Волгограда состоится в начале ноября. Кстати, в центре города-героя есть улица, носящая имя британского побратима.
Итог экономического форума: Россия намерена "вернуться" в Африку

- Я не встречала человека, который бы не слышал о моем родном Сталинграде-Волгограде. И вот здесь, под одной крышей, собираются представители власти, дипломатии и неправительственных организаций. Сейчас политический фон выстраивается таким образом, что некоторые слои плохо соприкасаются. Обострение отношений идет само по себе, а породненные города - это другая жизнь, - отметила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

По ее словам, Волгоград может стать своеобразной столицей народной дипломатии. В представительствах Россотрудничества в 81 стране город на Волге может осуществлять проекты, направленные на ознакомление со своей историей, научным, культурным и экономическим потенциалом. В рамках проекта "Новое поколение" в Волгоград прибыли 50 молодых граждан других государств. У них есть возможность составить собственное представление о России, не зависящее от сообщений тенденциозных СМИ.

Дипломатический корпус представляли ряд иностранных послов. Они также приняли участие в работе тематических площадок.

- О России в Бельгии знают все, но мало бельгийцев ее посещали. Я очень люблю посещать университеты. И часто слышу от российских студентов, что у них представление о Евросоюзе почти идеальное. Нас это иногда забавляет. И наоборот - у бельгийцев восприятие России в более серых красках. Когда они приезжают сюда, то всегда удивляются: все не настолько плохо, - прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо.

Справка "РГ"

Форум "Диалог на Волге" проходит в Волгограде с 2014 года. Участниками "Диалога на Волге" станут более 250 человек из нескольких десятков стран: Турции, Бельгии, Германии, Китая, Словении, Чехии, США и других. В числе гостей также будут и представители российских городов: Самары, Казани, Ульяновска, Москвы, Астрахани и Воронежа. Дискуссии пройдут в гостиничном конференц-центре, госуниверситете и на "Волгоград-арене". "Российска газета" выступает информационным партнером форума.

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