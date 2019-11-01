Пассажир аварийно севшего в Тюмени самолета рассказал подробности ЧП

Экипаж авиалайнера, который совершил экстренную посадку с отказавшим двигателем в аэропорту Тюмени, вел себя грамотно и профессионально во время ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пассажира рейса Андрея Макарова.

По словам собеседника агентства, при разгоне и отрыве от полосы в салоне почувствовались толчки. Они повторялись пять-шесть раз, в это время самолет набирал высоту, однако позже затормозил. Потом воздушное судно прекратило набирать высоту и толчки прекратились. Языков пламени мужчина не видел.

Как отметил очевидец, во время ЧП все реагировали спокойно. Он похвалил работу стюардесс, которые при посадке давали все инструкции. Командир экипажа также давал рекомендации.

Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс №811 из Тюмени в Санкт-Петербург, после взлета сообщил об отказе левого двигателя. К этому моменту борт находился на высоте 800 метров, командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Для этого необходимо было выработать топливо, и самолет больше часа кружил над пригородами Тюмени. Посадка прошла благополучно. Никто из 83 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.

Как сообщили "РГ" в авиакомпании "Ямал", которой принадлежит борт, причиной неисправности могла стать птица, попавшая в турбину при взлете. О данной версии говорит характер поломки механизма, а также толчки, которые почувствовали пассажиры. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что после осмотра самолета в двигателе обнаружили останки птицы.

Следственное управление на транспорте по Уральскому федеральному округу начало проверку по факту ЧП. Они опрашивают пассажиров, экипаж и сотрудников аэропорта. Кроме того, проверку начала Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверит соблюдение правил орнитологического обеспечения безопасности полетов. Будет проверена система отпугивания птиц и ее работа в самой воздушной гавани, а также на прилегающих территориях. Кроме того, авиакомпания "Ямал" проверит весь парк своих самолетов.

Пассажиров отправят в Петербург резервным рейсом. Как уточнили агентству в справочной тюменского аэропорта Рощино, семь человек отказались от полета. Все пассажиры находятся в зоне вылета, некоторых встречают родственники. Им была оказана помощь психологов.