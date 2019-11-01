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01.11.2019 20:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажир аварийно севшего в Тюмени самолета рассказал подробности ЧП

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экипаж авиалайнера, который совершил экстренную посадку с отказавшим двигателем в аэропорту Тюмени, вел себя грамотно и профессионально во время ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пассажира рейса Андрея Макарова.

По словам собеседника агентства, при разгоне и отрыве от полосы в салоне почувствовались толчки. Они повторялись пять-шесть раз, в это время самолет набирал высоту, однако позже затормозил. Потом воздушное судно прекратило набирать высоту и толчки прекратились. Языков пламени мужчина не видел.

Фото: iStock
Названа причина отказа двигателя у пассажирского самолета в Тюмени

Как отметил очевидец, во время ЧП все реагировали спокойно. Он похвалил работу стюардесс, которые при посадке давали все инструкции. Командир экипажа также давал рекомендации.

Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс №811 из Тюмени в Санкт-Петербург, после взлета сообщил об отказе левого двигателя. К этому моменту борт находился на высоте 800 метров, командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Для этого необходимо было выработать топливо, и самолет больше часа кружил над пригородами Тюмени. Посадка прошла благополучно. Никто из 83 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.

Как сообщили "РГ" в авиакомпании "Ямал", которой принадлежит борт, причиной неисправности могла стать птица, попавшая в турбину при взлете. О данной версии говорит характер поломки механизма, а также толчки, которые почувствовали пассажиры. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что после осмотра самолета в двигателе обнаружили останки птицы.

Следственное управление на транспорте по Уральскому федеральному округу начало проверку по факту ЧП. Они опрашивают пассажиров, экипаж и сотрудников аэропорта. Кроме того, проверку начала Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверит соблюдение правил орнитологического обеспечения безопасности полетов. Будет проверена система отпугивания птиц и ее работа в самой воздушной гавани, а также на прилегающих территориях. Кроме того, авиакомпания "Ямал" проверит весь парк своих самолетов.

Пассажиров отправят в Петербург резервным рейсом. Как уточнили агентству в справочной тюменского аэропорта Рощино, семь человек отказались от полета. Все пассажиры находятся в зоне вылета, некоторых встречают родственники. Им была оказана помощь психологов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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