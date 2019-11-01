Путин провел телемост по профессиональному образованию

Президент провел видеоконференцию с участниками движения WorldSkills и Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На связь вышли также представители власти, госкомпаний, акционерных обществ и учебных заведений Ставропольского края, Ярославской, Нижегородской, Свердловской областей.

Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент будет очень серьезно обсуждать вопросы профессионального образования: как отлажена система, кто формулирует заказ на кадры, в том числе современные, кто готовит, по какой методике, и как потом эти кадры востребованы в конкретных компаниях и организациях".

VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проходил с 28 октября по 1 ноября.