Роман Вильфанд рассказал, почему нервничает погода

Изменчивость погодных характеристик год от года увеличивается, и это уже отмечают все метеорологи, сообщил на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что речь идет о увеличении периодов устойчивой погоды. То долго очень жарко, то долго стоит холодная погода. То наступает период затяжных дождей или период засухи, когда не выпадает ни миллиметра осадков, как, например, в начале этого лета в южных регионах страны. Все это - последствия глобального процесса потепления климата.

"Академик Обухов, наш замечательный ученый- физик сказал так : в период потепления климата погода нервничает. Нервозность эта ощущается все больше и больше, так как все больше и больше происходит экстремальных событий. А повторяемость нормальной погоды уменьшается", - отметил Вильфанд.

При этом он добавил, что стабильность в погоде приводит к таким явлением, как, например, жаркое лето 2010 года, когда 52 дня в июле и августе над европейской территорией России стоял устойчивый стационарный циклон. Это привело к пожарам и задымлению.

Глобальное потепление, по словам ученого, нельзя игнорировать. Это очень серьезный процесс, который уже приводит к смещению к югу вечной мерзлоты и деградации почв. На вечной же мерзлоте построены здания, газо- и нефтепртводы. Когда мерзлота начинает таять, происходит и деформация сооружений.

Также глобальное потепление приведет в итоге к увеличению количества осадков в северных регионах и уменьшению в южных.