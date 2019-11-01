Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино назовут 5 ноября

Тренерский штаб сборной России назовет состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино 5 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

16 и 19 ноября сборная России проведет два заключительный матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. С бельгийцами российская команда сыграет в Санкт-Петербурге, а потом команда Станислава Черчесова отправится в Сан-Марино.

Команда соберется на сбор, который на этот раз пройдет в Сочи, 10 ноября после того, как будут сыграны матчи 17-го тура РПЛ. До 14 ноября российская команда будет находиться в Сочи, где будет тренироваться на стадионе им. Метревели.

После восьми игр в отборе к Евро-2020 сборная России набрала 21 очко - на три больше у Бельгии. Именно в матче с бельгийской командой 16 ноября и определится сборная, которая займет первое место в группе.