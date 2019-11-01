Сверхзвуковой "Бичеватель": как истребители МиГ-23МЛД попали в Сирию

На вооружении сирийских военно-воздушных сил остаются истребители МиГ-23МЛД (по кодификации НАТО: Flogger - "Бичеватель"). В Сети появились фотографии этих крылатых машин с полным ракетным вооружением.

Интересно, что такие самолеты третьего поколения не поставлялись за рубеж во времена СССР. Тогда они считались наиболее совершенной версией в семействе. Так, бортовая радиолокационная станция "Сапфир-23МЛА" на фоне земли могла сопровождать до 6 воздушных целей. Имелся теплопеленгатор ТП-23М, способный обнаруживать противника в скрытом режиме.

В качестве основного вооружения применялись ракеты Р-24 с полуактивными радиолокационными и инфракрасными системами наведения.

Подвешивались также компактные Р-60, которые должны были использоваться в ближнем маневренном бою.

Пушечное вооружение представлено собой спаренный 23-мм ГШ-23Л с запасом снарядов в 200 штук.

Истребитель мог развивать скорость до 2500 км/ч на большой высоте и 1400 - у земли. Практический потолок- 18 600 метров. Дальность полета - более 2300 км. Нормальный взлетный вес - около 14700 кг.

После распада Советского Союза парк "двадцать третьих" оказался поделен независимыми государствами, многие из которых вывели их из эксплуатации. Какое-то количество утилизировали, другие самолеты в ожидании поставок на экспорт были законсервированы.

Одиннадцать лет назад партию таких МиГ-23МЛД Сирия закупила в Беларуси. По некоторым данным, в годы гражданской войны, когда менее совершенные сирийские версии "двадцать третьих" часто применялись для ударов по наземным целям, истребители данной модификации несли боевые дежурства по охране воздушных рубежей страны.