Трамп объяснил, почему переехал из Нью-Йорка во Флориду

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что теперь его постоянное место жительства будет находиться не в Нью-Йорке, а городе Палм-Бич, штат Флорида. Причина тому - плохое отношение местных властей. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

"Палм-Бич в штате Флорида теперь постоянное место жительства моей семьи. Я трепетно отношусь к Нью-Йорку и его жителям, но, к сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу миллионы долларов в виде городских, государственных и местных налогов, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата. Мало к кому относились хуже", - написал Трамп.

Президент также отметил, что Нью-Йорк, тем не менее, всегда будет занимать особое место в его сердце, и он всегда будет готов прийти к его жителям на помощь в случае надобности.