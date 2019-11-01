Трамп сменил место жительства в связи с налоговыми вопросами

Президент США Дональд Трамп уведомил суд о смене постоянное место жительства. Американский лидер "переехал" из "Трамп тауэр" в Нью-Йорке в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). За время своего президентства он провел там 99 дней.

Такие перемены связаны с налоговыми вопросами, пишет The New York Times. Прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс требует от фирмы Mazars налоговые отчисления Трампа и Trump Organization с 2011 года.

Глава государства также обозначил в качестве других мест проживания адреса Белого дома в Вашингтоне и частного гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси).