Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину

НАТО ведет себя деструктивно и продолжает работать на обострение внутриукраинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит Совета альянса во главе с его генсеком Йенсом Столтенбергом на Украину.

"Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне". Очевидно дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию на Украине натовской военной поддержки Киева", - говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа РФ.

По мнению дипломата, цель визита представителей альянса на Украину заключается в поощрении ее евроатлантических устремлений. При этом, НАТО не способна решить украинские проблемы, "в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке", считает Захарова. По ее словам, политика альянса в отношении Киева провоцирует раскол страны и разжигает межэтнические противоречия.

При этом, как подчеркнула официальный представитель российского МИДа, НАТО пытается преподнести внутриукраинский конфликт как конфликт с Москвой и не обращает внимания на работу Контактной группы, "которая играет центральную роль в определении путей выполнения Минского комплекса мер на основе диалога с властями Донецка и Луганска".