Александр Градский: Рэп - это русские частушки

3 ноября Заслуженный артист России, певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт и композитор Александр Борисович Градский отмечает юбилей - семидесятилетие. По поводу чего дал обширное интервью "Вечерней Москве". Начав его с не очень светлой ноты.

На вопрос, стоит ли ждать от него в ближайшее время нового материала, Градский ответил честно - не знает. "У меня нет никакого нового материала в голове. Ну, мало, очень мало", - не порадовал музыкант.

"У всех когда-то кончается набор идей, и ты не знаешь, что дальше писать", - говорит Александр Борисович. Поясняя: уже столько придумано, столько всего найдено интересного, "что каждая следующая находка - это очень трудная работа".

При этом музыка - она примерно как спорт. В общей массе - это "недомузыканты, недопродюсеры, недокомпозиторы, недопоэты, недовокалисты". А высшая лига, известные, всеми узнаваемые лица, - их человек сорок-пятьдесят. Кочующих из одного "Голубого огонька" в другой десятками лет. И проблема в том, что они уже старые все, "как я", - печально указывает музыкант. Им всем под шестьдесят-семьдесят, и, хоть они уже и не поют, других просто нет.

"И это так весело - крутить плюсовую фонограмму двадцатилетней давности и рот под нее, как рыбка, разевать", - иронизирует Градский. При этом у публики по-прежнему остается вера в этих артистов - "вера в их флер". Что, по мнению певца, "наша русская черта".

И если уж говорить про национальные черты, остановился Градский и на украинской музыке. Заявив, что она - "русская по сути". На наблюдение собеседника, что "украинская музыка гораздо более напевная и в этом смысле там гораздо богаче потенциал", не соглашаясь. "Песни изумительные, язык фантастической красоты, но тематика примерно одна и та же. Почти везде "черные брови, карие очи" или пейзажная лирика", - обратил внимание исполнитель.

Заметив далее, что и рэп, "если на него смотреть с музыкальной точки зрения",- это русские частушки, скороговорки, скоморошины, которые известны еще с XVI века.

А то, что они "исполняются в форме "йо-йо", и эта "распальцовка", штаны, на коленях застегивающиеся", - это лишь внешние признаки того, "с чего это все содрано в смысле формы". Тогда как суть там - именно скороговорки и частушки.

Александр Градский (Фрадкин) родился в Копейске, Челябинская область. Отец - Борис Абрамович Фрадкин, инженер, уроженец Харькова, эвакуированный с родителями в Челябинск в 1941-м. В 1957 году семья переехала в Москву. Большое влияние на развитие будущего музыканта оказала его мать, выпускница ГИТИСа Тамара Градская.

Первую пластинку, куда вошли записи 1969-1972 годов, выпустил в 1973-м. Автор рок-опер "Муха-Цокотуха", "Стадион", "Мастер и Маргарита", балетов "Человек", "Распутин", "Еврейская баллада", музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Поговорим, брат", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе".

Снялся в фильмах "Визит вежливости", "Концерт для двух скрипок", "Камертон", "Гений", сериале "Бандитский Петербург".