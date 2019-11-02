Что ожидает любителей зимней охоты в белорусских лесах

Охотничий азарт, который напоминает о себе, глядя на одетый в багрянец осенний лес Беларуси, приглашает жителей и гостей Синеокой стать участником осенне-зимнего сезона охоты на пушных животных. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Если вы азартны, внимательны и умеете ставить перед собой цели и добиваться их - то охота в республике, уверяют местные егеря, привнесет в жизнь новые эмоции. Россияне, например, едут охотиться и в богатых угодьях охотничьих хозяйств в Витебской области. Мягкий европейский климат, южно-таежные леса и сеть рек, озер и болот - все это делает северный регион республики привлекательной для любителей охоты.

Здесь им разрешено до 26 января будущего года добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, лесную и каменную куницу, американскую норку, ондатру и лесного хорька. Правда, существует и ряд ограничений. Например, охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток ружейным и безружейным способами из засады, с подхода и загоном.

Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород. "А при безружейной охоте разрешается использовать борзых охотничьих собак и ловчих птиц", - пояснили агентству в БООР.

Разрешенными орудиями при ружейной охоте, уточнили егеря, являются гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, и нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также собаки всех пород, кроме гончих и борзых. Кроме того, следует учесть, что при безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки, правда, кроме петель.

А вот при добыче пушнины с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин, а при повторном нарушении - лишение права на охоту. За особо злостное браконьерство нарушители помимо штрафов могут получить и более строгое наказание - вплоть до лишения свободы.