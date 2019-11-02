"Ювентус" покажет анимационный сериал для детей

Действующий чемпион Италии, туринский "Ювентус" запустил новый проект - анимационный мультсериал для детей, который будет доступен в англоязычных странах.

Главными героями в сериале под названием Team Jay являются мальчик и зебра по имени Джей. Вместе они отправляются на встречу увлекательным приключениям, в которых применяют навыки, полученные от занятий футболом.

Продолжительность каждой серии составит около 5 минут.

"Ювентус" стал первым футбольным клубом, решившимся на подобный эксперимент, направленный на привлечение несовершеннолетней целевой аудитории путем создания анимационного проекта.