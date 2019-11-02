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Рубрика: В мире

Израиль начал ответный обстрел сектора Газа

Израиль нанес ответный удар по радикалам, атаковавшим еврейское государство в пятницу вечером. "Наши истребители начали обстрел позиций террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении министерства обороны.

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Напомним, 1 ноября снова накалилась обстановка на границе с палестинским анклавом. Там прошел очередной "Марш возвращения". В ходе столкновений с израильскими военнослужащими пострадали 96 палестинцев.

После этого радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 10 ракет, восемь из которых были перехвачены системой "Железный купол". Но одна ракета все же попала в жилой дом на юге еврейского государства. Пострадала 65-летняя женщина.

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