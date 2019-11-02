К Кайли Дженнер ворвался агрессивный наркоман

Злоупотребивший запрещенными веществами поклонник 22-летней американской модели и предпринимательницы Кайли Дженнер проник на территорию ее поместья в Лос-Анджелесе - ища встречи с кумиром.

Как сообщает TMZ, мужчина не только проник на территорию, которая, разумеется, охраняется, но и добрался прямо по подъездной дорожке до дома звезды.

В двери которого и начал "агрессивно стучаться", взывая, чтобы Кайли выходила. Так как знает-де, что она там.

Но Кайли не вышла - ее все-таки не было дома. Поэтому вышел секьюрити, который выпроводил наркомана, сдав его на руки вызванным правоохранителям. Отмечая, что "гость" ведет себя странно и явно неадекватен.

Позже на сайте появились дополнения: у мужчины, который действительно находился в состоянии наркотического опьянения, при себе было найдено контрабандное приспособление для употребления.

Визитеру уже официально предъявлены обвинения по двум пунктам.

Отмечено, что Кайли ранее выражала свои опасения по поводу данного типа, который зарекомендовал себя сталкером звезды и, как известно девушке, подписан на нее и членов ее семьи в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер стала самой молодой в истории миллиардершей, заработавшей столь впечатляющее состояние исключительно своим тяжким трудом.