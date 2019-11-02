Минск инициирует проведение в рамках ШОС встреч по атомной энергетике

Завершение строительства первой атомной электростанции в Гродненской области мотивировало руководство Беларуси выступить с инициативой о создании в рамках Шанхайской организации сотрудничества механизма регулярных встреч по вопросам ядерной энергетики. С этим предложением выступил 2 ноября премьер РБ Сергей Румас на заседании Совета глав правительств ШОС в столице Узбекистана, информирует БЕЛТА.

Минск, по словам белорусского премьера, "активно развивает взаимодействие по вопросам укрепления ядерной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации". Вот почему, полагает Румас, учитывая актуальность темы, "настало время подумать над созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности".

Кстати, по оценке местных экспертов, ввод в эксплуатацию АЭС в Островце, которая сооружается в Беларуси по российскому проекту с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, позволит обеспечить примерно треть потребности республики в электрической энергии, снизить потребление углеводородного топлива и окажет положительное влияние в части сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Выступая на заседании в Ташкенте, глава правительства подчеркнул, что Беларусь придает важнейшее значение развитию связей с ШОС и поблагодарил международную организацию за конструктивное сотрудничество.

Как уже сообщал "СОЮЗ", государствами-членами ШОС, которая учреждена 18 лет назад, являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства - наблюдателя, в их числе и Беларусь, которая получила его четыре года назад.