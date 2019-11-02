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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин: СМИ должны уважать факты и развеивать предрассудки

Все 39 мигрантов, чьи тела были найдены 23 октября в грузовике в Великобритании, оказались гражданами Вьетнама. Об этом вечером 1 ноября сообщила полиция британского графства Эссекс. Однако отдельные западные СМИ уже успели сообщить, что погибшие были китайцами, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: youtube.com/RTUKnews Фото: youtube.com/RTUKnews
Фото: youtube.com/RTUKnews

Десять дней назад дело о гибели мигрантов в Эссексе потрясло весь мир. В то время, когда все оплакивали кончину 39 человек, некоторые западные СМИ поспешили с выводами, заявив о том, что погибшие являются китайцами. 25 октября журналист CNN Давид Клавер в ходе очередной пресс-конференции МИД КНР начал с вопроса, который звучал следующим образом: "За 70 лет страна добилась больших успехов, почему же жители Китая таким экстремально опасным способом покидают страну, каковы их мотивы? Как миру понимать этот инцидент?".

Этот сфабрикованный вопрос показывает, что CNN нарочно распространял бездоказательную информацию о том, что с системой управления в Китае происходит что-то неладное.

Очевидно, CNN и другие отдельные западные СМИ долгие годы придерживаются такой логики: всякий вопрос, связанный с Китаем, это не что иное, как "первородный грех" страны. Подобных вопросов множество: 28 августа полиция Сянгана на пресс-конференции подтвердила, что информация CNN не соответствует действительности. На сайте телеканала разместили видео под заголовком "Полиция Сянгана использует коктейли Молотова и водометы против протестующих".

Сянганские стражи порядка доказали: обнародованный ролик - результат монтажа с целью очернить их действия. В оригинальном видео именно демонстранты бросают бутылки с зажигательной смесью в полицейских. После того, как факты были вскрыты, вице-президент CNN и глава сянганского бюро телеканала Роджер Кларк извинились перед правоохранителями особого административного района за некорректно поданную информацию. Ответственное лицо госуправления по делам прессы Египта отметил, что непроверенные сведения CNN по поводу дела о гибели мигрантов в британском грузовике их не удивляют, ведь канал часто выпускает в эфир подобные сюжеты относительно стран Ближнего Востока.

Уважать факты и развеивать предрассудки - ответственность СМИ. Результаты расследования дела о гибели мигрантов в британском грузовике позволили всему миру докопаться до сути некоторых западных СМИ. 30 октября сингапурская газета "Ляньхэ цзаобао" опубликовала статью, где критикуются предрассудки западных СМИ.

Как сказал французский философ Вольер, "предубеждение - причина глупости". По поводу фальшивых вопросов и новостей следует порекомендовать: прежде чем сыпать упреками, необходимо для начала разобраться в ситуации. Не давайте предрассудкам затуманивать глаза, иначе простое невежество может превратиться в безнравственность.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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