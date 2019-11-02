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Певица Екатерина Шаврина ограблена в Москве

Новости
    02.11.2019, 13:02
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В то время как певица Екатерина Шаврина находилась на музыкальном фестивале "Золотой шлягер" в белорусском Могилеве, неизвестные обокрали ее квартиру в Троицком районе Москвы.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Как передает KP.RU, сейчас на месте преступления, в одном из таунхаусов в ЖК "Изумрудный", работают представители правоохранительных органов.

По имеющимся данным, у артистки украдена крупная сумма денег.

Преступник или преступники, по мнению певицы, могли проникнуть в квартиру через окно - когда Шаврина вернулась домой, оно было открыто.

По словам Народной артистки России, "дома царил хаос, в комнатах все было перевернуто".

Екатерине Шавриной семьдесят лет. В 1981 году певица окончила ГИТИС, факультет режиссуры. В ГИТИСе однокурсниками Шавриной были Алла Пугачева, Павел Слободкин и Алексей Козлов.

Известна исполнением таких несомненных хитов, как "Гляжу в озера синие" (песня прозвучала в 1972 году в сериале "Тени исчезают в полдень"), "По Дону гуляет", "Белая черемуха", "Отцвела сирень". Первый альбом выпустила в 1985-м.

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