Победившая Загитову Косторная расстроена оценками за короткую программу

Победившая в короткой программе на Гран-при во Франции фигуристка Алена Косторная призналась, что расстроена выставленными ей оценками.

Алена Косторная после короткой программы лидирует в женском одиночном катании, опережая олимпийскую чемпионку Алину Загитову почти на два балла. Однако полученные оценки Касторную расстроили, из-за того, что она допустила ряд ошибок.

"Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу, не получилось, значит надо двигаться дальше, - приводит ТАСС слова Касторной. - Впереди произвольная программа, мой образ в ней мне больше нравится, я более четко могу в ней выразить себя, много раз смотрела этот фильм, а также "Дневники вампира", так что я очень хорошо понимаю, что катаю".

Касторная также рассказала, что выполнение тройного акселя дается ей непросто. "Может, года через три мне будет не важно, в три часа ночи его прыгать или на шоу, на показательных выступлениях. Но пока такого нет", - сказала она.