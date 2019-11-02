Почти 12 тысяч человек вышли на новый марш протеста в столице Чили

Тысячи чилийцев вышли в пятницу на новую акцию протеста в центре Сантьяго. Марш начался мирно, но после 18:00 полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

В прошлую пятницу на площади Бакедано собралось около 1,2 миллиона человек. Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменений. Беспорядки охватили и другие города страны. В ходе столкновений погибли более 20 человек.

На прошлой неделе президент Себастьян Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, но протесты продолжаются. Власти Чили приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре, напоминает ТАСС.