Новости

Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов 03:17
Почти 12 тысяч человек вышли на новый марш протеста в столице Чили 02:53
Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона 02:30
Палестинские радикалы выпустили по Израилю 10 ракет 01:57
Непогода оставила без света почти миллион домов в Канаде 01:35
Сергей Лавров назвал главные российские ценности 00:40
Победившая Загитову Косторная расстроена оценками за короткую программу 00:33
"Ювентус" покажет анимационный сериал для детей 00:25
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение" 00:17
В Гидрометцентре рассказали, влияет ли изменение погоды на здоровье 00:05
Загитова считает, что могла выступить лучше 01.11.2019
На Кубе написали "Географический диктант" 01.11.2019
Лавров: Путин не видит себя "укротителем гадюшника" 01.11.2019
Жители Тернополя встретили Зеленского протестной акцией 01.11.2019
СМИ: Китай и США достигли консенсуса по главным торговым вопросам 01.11.2019
Против Кличко возбудили уголовное дело 01.11.2019
Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции 01.11.2019
Скандал в Одессе: дети из приюта рассказали, как над ними издевались 01.11.2019
Российский танцевальный дуэт наказали за оторвавшуюся пуговицу 01.11.2019
В центре Москвы из пожара спасли сову и 31 человека 01.11.2019
Беларусь и Узбекистан выполнили дорожную карту сотрудничества на треть 01.11.2019
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео 01.11.2019
Минстрой предложил изменить условия для улучшения жилья молодых семей 01.11.2019
Аксенов назвал слабоумием призыв НАТО вернуть Крым Украине 01.11.2019
Пассажир аварийно севшего в Тюмени самолета рассказал подробности ЧП 01.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 02:53
Рубрика: В мире

Почти 12 тысяч человек вышли на новый марш протеста в столице Чили

Фото: REUTERS/JORGE SILVA Фото: REUTERS/JORGE SILVA
Фото: REUTERS/JORGE SILVA

Тысячи чилийцев вышли в пятницу на новую акцию протеста в центре Сантьяго. Марш начался мирно, но после 18:00 полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Фото: РИА Новости
МИД РФ опроверг обвинения США в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили

В прошлую пятницу на площади Бакедано собралось около 1,2 миллиона человек. Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменений. Беспорядки охватили и другие города страны. В ходе столкновений погибли более 20 человек.

На прошлой неделе президент Себастьян Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, но протесты продолжаются. Власти Чили приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре, напоминает ТАСС.

В мире Южная Америка Чили
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
Путин обсудил на совещании Совбеза Сирию и строительство газопроводов
Верховный суд ликвидировал движение "За права человека"
Свидетель по делу МН17 рассказал, что ему обещали за нужные сведения