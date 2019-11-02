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Рубрика: В мире

Посольство РФ: В Албании создаются мифические истории о политике России

Текст: Александр Борисов (Тирана)
Российское посольство в Республике Албании выразило озабоченность в связи с планами албанских парламентариев принять антироссийскую резолюцию об "иностранном вмешательстве", не базирующуюся на каких-либо доказательствах.

"Ознакомились с выступлениями спикеров конференции "Политика США на Западных Балканах" и одновременно с планами албанских парламентариев принять резолюцию об "иностранном вмешательстве", - говорится в сообщении российской дипмиссии. - Всякий раз, когда нас кто-то обвинял во вмешательстве во внутренние дела Тираны, мы с нетерпением ждали хоть одного доказательства. Наши албанские друзья так и не смогли их представить. Прискорбно, что албанские власти создают эти мифические истории для внутриполитических разборок, от которых мы всегда были максимально далеки. Огорчены, что это происходит при очевидном попустительстве посольства США (ах да, это ведь невмешательство во внутренние дела). Хуже того, послушав аргументы автора резолюции Э.Бушати о неком вирусе, которым русские могут заразить все компьютеры балканского региона, мы убедились в компьютерной безграмотности творцов этого опуса. Настоятельно рекомендуем им почитать только что вышедшую в России книгу одного из виднейших специалистов МИД России по этому вопросу Андрея Крутских "Международная информационная безопасность".

Фото: Пресс-служба посольства РФ в Албании
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Между тем, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, киберпространство тоже все больше и больше рассматривается американцами как сфера потенциального военного противостояния, в эту же логику затягивают и натовцев (Албания - член НАТО с 2009 года).

"Не вижу пока признаков того, что европейцы могут выступить против попыток превратить их территорию в территорию потенциального военного конфликта, кроме, наверное, инициатив, выдвигаемых президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые мы считаем разумными и заслуживающими внимания и обсуждения, касающихся того, что пора строить архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией, а не против России, - подчеркнул министр в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение". - Одновременно во Франции и в ряде других стран Европы зреет понимание, что Америка хочет использовать их в своих интересах, прежде всего, в интересах своего военно-промышленного комплекса, а защищать Европу она уже не сильно собирается. По крайней мере, такие опасения возникают в связи с некоторыми заявлениями американского руководства".

Следует также отметить, что на днях постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне предложил лидерам Албании и Северной Македонии рассмотреть возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), подчеркнув, что эти страны найдут со стороны ЕАЭС больше понимания, чем в Брюсселе.

"Я уверен, что страны, чьи кандидатуры на вступление в ЕС были недавно в очередной раз отложены в "долгий брюссельский ящик", могли бы встретить больше понимания в ЕАЭС", - заявил тогда Владимир Чижов.

В мире Европа Албания
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