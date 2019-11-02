В Москве 4 ноября перекроют несколько улиц

В День народного единства, 4 ноября, несколько столичных улиц закроют для проезда машин. Об этом сообщает портал mos.ru.

В частности, на северо-западе Москвы в понедельник перекроют участок между станциями метро "Щукинская" и "Октябрьское Поле". Автомобилям закроют проезд по улице Маршала Бирюзова - от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова. Не смогут автомобилисты воспользоваться и улицей Маршала Василевского - от площади Академика Курчатова до Щукинской улицы. Ограничения будут действовать с 11:00 до 19:00.

В тот же день временно ограничат движение и на юго-востоке столицы. Для машин закроют часть улицы Перерва - от дома 62, корпуса 3 до памятника "Солдату Отечества". Движение будет перекрыто с 11:00 до 18:00.