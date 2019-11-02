СК завел дело после взрыва на танкере в Находке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту взрыва на танкере "Залив Америка" в Приморье. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Сегодня утром в заливе Находка близ мыса Астафева на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. Пожара и разлива нефтепродуктов не было. Погибли два человека, еще один пропал без вести.

"Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы", - сообщает ДВСУТ СК РФ.

Как уточнили ТАСС в Морском Спасательно-координационном центре во Владивостоке, на борту танкера было девять человек. Тела двоих погибших уже подняли. Судно самостоятельно проследует к причалу - оно на ходу. Грузов во время ЧП на нем не имелось.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Имеет двойной корпус,может перевозить любой вид нефтепродуктов. Порт приписки - Находка.