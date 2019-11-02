Танкер в Находке накренился после взрыва

Танкер "Залив Америка", на котором произошел взрыв газа, накренился после ЧП. У него нарушилась балластная система.

Тем не менее герметичности судна ничего не угрожает, вода не проникает на борт, сообщили "Интерфаксу" в Приморском филиале спасательной службы Росморречфлота.

Напомним, взрыв на танкере "Залив Америка" произошел сегодня утром в заливе Находка близ мыса Астафьева. Хлопнула газовоздушная смесь. Пожара и разлива нефтепродуктов не было. Погибли два человека, еще один упал в море. Его поиски возобновят в воскресенье.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по факту взрыва возбудило уголовное дело. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Имеет двойной корпус, может перевозить любой вид нефтепродуктов. Порт приписки - Находка.