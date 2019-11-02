В Магадане два человека погибли в ДТП

Авария унесла жизни двух человек в Магадане. Ранним утром в субботу столкнулись Honda Stream и Toyota Corolla. По предварительной информации, виновником аварии стала водитель первой машины.

Выезжая с улицы Ягодной на улицу Якутскую, 40-летняя женщина оказалась на полосе встречного движения и врезалась в Toyota. Она, как и 38-летний водитель Corolla, погибла.

"Два пассажира получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в областном УМВД,

По факту ЧП проверку проводят сотрудники регионального следственного управления СКР.