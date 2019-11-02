В Самарской области пройдут мини-парады у домов ветеранов

Новости

Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи 15:30
В Сыктывкаре 34 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме 15:30
По Крымскому мосту за полтора года проехали 8 млн автомобилей 15:25
Томскому подростку, чья собака погибла под машиной, подарили щенка 15:13
Новак рассказал о выполнении сделки ОПЕК+ 15:07
Под Парижем открылось экологическое кладбище 15:05
Джонсон проведет решающие дебаты с оппозицией 14:56
Минск: Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о минировании самолета 14:40
Вышел еще один клип сольного проекта лидера Rammstein 14:40
В Югре спасли десятки котят, оставленных на заснеженной трассе 14:30
Что ожидает любителей зимней охоты в белорусских лесах 14:29
Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре 14:15
К Кайли Дженнер ворвался агрессивный наркоман 13:35
Минск инициирует проведение в рамках ШОС встреч по атомной энергетике 13:34
Канал FOX приобрел формат российского сериала "ЧОП" 13:29
Актриса Асмус отказалась судиться из-за своего портрета на надгробье 13:25
Робот убил человека на заводе под Липецком 13:21
Александр Градский: Рэп - это русские частушки 13:16
По делу об убийстве ребенка арестовали охранника детсада в Нарьян-Маре 13:12
Видео: Махачкалу затопило дождем и засыпало снегом 13:12
В Москве 4 ноября перекроют несколько улиц 13:10
Певица Екатерина Шаврина ограблена в Москве 13:02
Две модели Volkswagen подешевели в России 13:00
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам 12:52
По дорогам Москвы и Татарстана сейчас ездят 35 беспилотников 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 14:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самарской области пройдут мини-парады у домов ветеранов

Текст: Анна Шепелева
В городах и селах Самарской области до 5 ноября проведут более 130 мини-парадов у домов участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на Парад Памяти 7 ноября на площадь Куйбышева в Самаре.
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Сейчас в регионе проживает 240 фронтовиков. Семьи 130 из них дали согласие на участие в акции-напоминании ветеранам об их подвиге. Всем участникам Великой Отечественной накануне памятного Парада вручат подарки. В акции примут участие более трех тысяч юнармейцев со всего региона.

Фото: Роман Щербенков/ СОЮЗ
Ветеранам войны показали, как создается главная скульптура Ржевского мемориала

Первые мини-парады уже прошли в городах и районах Самарской области. Юнармейцы приходят к домам ветеранов строем в несколько десятков человек. Они исполняют у окон участников военные песни, вручают героям цветы и подарки, делают памятные фото. В том числе мини-парад пройдет у дома Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, он прошел войну танкистом и отличился при взятии Берлина.

Напомним, впервые такие индивидуальные мини-парады прошли в Самарской области накануне Дня Победы в прошлом году. Тогда было объявлено, что эта трогательная акция станет ежегодной. Но поскольку ветераны уходят из жизни, решено было провести акцию и перед Парадом Памяти, который пройдет 7 ноября в Самаре. Основная тема Парада - "Солдатская Слава". Его участники вспомнят судьбы рядовых солдат, погибших на фронте или вернувшихся с победой домой.

Исторический парад на площади Куйбышева прошел в запасной военной столице - тогдашнем Куйбышеве (ныне Самара) 7 ноября 1941 года. Принимал парад, в котором участвовало более 22 тысяч военнослужащих, маршал Ворошилов. Прямо с площади техника и люди уходили на фронт. А дипломаты, военные атташе и корреспонденты были поражены 1,5 часовым шествием, продемонстрировавшем мощь советской армии.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео