В Самарской области пройдут мини-парады у домов ветеранов

В городах и селах Самарской области до 5 ноября проведут более 130 мини-парадов у домов участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на Парад Памяти 7 ноября на площадь Куйбышева в Самаре.

Сейчас в регионе проживает 240 фронтовиков. Семьи 130 из них дали согласие на участие в акции-напоминании ветеранам об их подвиге. Всем участникам Великой Отечественной накануне памятного Парада вручат подарки. В акции примут участие более трех тысяч юнармейцев со всего региона.

Первые мини-парады уже прошли в городах и районах Самарской области. Юнармейцы приходят к домам ветеранов строем в несколько десятков человек. Они исполняют у окон участников военные песни, вручают героям цветы и подарки, делают памятные фото. В том числе мини-парад пройдет у дома Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, он прошел войну танкистом и отличился при взятии Берлина.

Напомним, впервые такие индивидуальные мини-парады прошли в Самарской области накануне Дня Победы в прошлом году. Тогда было объявлено, что эта трогательная акция станет ежегодной. Но поскольку ветераны уходят из жизни, решено было провести акцию и перед Парадом Памяти, который пройдет 7 ноября в Самаре. Основная тема Парада - "Солдатская Слава". Его участники вспомнят судьбы рядовых солдат, погибших на фронте или вернувшихся с победой домой.

Исторический парад на площади Куйбышева прошел в запасной военной столице - тогдашнем Куйбышеве (ныне Самара) 7 ноября 1941 года. Принимал парад, в котором участвовало более 22 тысяч военнослужащих, маршал Ворошилов. Прямо с площади техника и люди уходили на фронт. А дипломаты, военные атташе и корреспонденты были поражены 1,5 часовым шествием, продемонстрировавшем мощь советской армии.