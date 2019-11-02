В Саратове отец задержал мужчину, напавшего на его девятилетнюю дочь

В Саратове идет проверка по инциденту в поселке Поливановка, где был задержан мужчина, напавший на девятилетнюю девочку. Об этом сообщили "РГ" в Управлении МВД по Саратову.

Вчера жительница поселка Поливановка Ленинского района Саратова обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала правоохранителям, что в пятницу посторонний мужчина набросился на ее дочь, которая шла по улице одна, и схватил ее за плечо. Было ясно, что мужчина собирается затащить ее в автомобиль. Но девочка вырвался и добежала до своего дома.

Дочь сразу рассказала о диком случае отцу-полицейскому. Тот выбежал на улицу. Описанный ребенком мужчина все еще был у машины. Отец навалился на обидчика дочери и задержал его.

Сейчас идет проверка по факту случившегося. В полиции уже выяснили, что 30-летний подозреваемый был судим.