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02.11.2019 15:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томскому подростку, чья собака погибла под машиной, подарили щенка

Текст: Никита Зайков (Томск)

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова и глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подарили щенка 16-летнему подростку из Томска, потерявшему собаку под колесами автомобиля. Как сообщает РИА Новости, юноша стал хозяином молодой немецкой овчарки.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области
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История парня из Томска стала широко известна после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Это случилось после того, как юноша ударил по капоту машины, которая насмерть сбила его прежнего щенка.

Это случилось 5 июня, в тот момент, когда он находился в гараже. Услышав страшный визг своей собаки, томич выбежал на улицу и увидел, что водитель автомобиля даже не съехал с тела умирающей собаки. Требуя сдать назад, хозяин щенка и ударил по капоту. Санкции вышеназванной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Лишь на днях уголовное преследование было прекращено.

- Я когда информацию увидела, что в отношении несовершеннолетнего завели уголовное дело по этому случаю, я не поверила, я подумала, что это какая-то фейковая информация. Проверили - на самом деле. Сейчас с Данилой как раз разговаривала, он держится, молодец. Вообще я думаю, любой человек так бы сделал. Самое главное - чтобы сейчас исправить ситуацию, - прокомментировала произошедшее Анна Кузнецова.

Вместе с главой кинологической федерации омбудсмен подарила юноше щенка, а кроме того сертификаты на страхование животного и кинологические курсы, где профессионалы смогут научить парня максимально эффективно и доверительно взаимодействовать с новым "другом".

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