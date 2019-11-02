Минск: Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о минировании самолета

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета в аэропорту столицы, сообщили в Следственном комитете РБ.

По данным следствия, на которые ссылается БЕЛТА, информация о возможности взрыва на борту лайнера поступила вечером 1 ноября от 80-летнего пассажира при посадке в Национальном аэропорту на рейс Минск - Санкт-Петербург.

Саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы тщательно осмотрели место возможного происшествия. Взрывных устройств обнаружено не было, уточняет агентство.

В отношении пожилого мужчины, который задержан, районный отдел СК возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч.1 ст.340 УК).