В Минске открылся 26-й международный кинофестиваль " Лiстапад"

В Минске, в старейшем кинотеатре "Москва", открылся 26-й международный кинофестиваль "Лiстапад". Судьи и зрители оценят 154 картины из 50 стран. Впервые принимает участие кинематограф Судана и Сенегала.

В этом году кинофорум призывает "К радости". Этот девиз взят в память о выдающимся режиссере Ингмаре Бергмане из его одноименной картины.

В день открытия на красной дорожке гостей встречали герои белорусского историко-приключенческого фильма "Авантюры Прантиша Вырвича". Так устроители напомнили о юбилее - национальному белорусскому кинематографу-95 лет.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко зачитал приветствие главы государства участникам фестиваля. "Этот масштабный и авторитетный форум, верный традициям духовности, занимает особое место в современной культуре не только Беларуси, но и за ее пределами".

На правах председателя кинофестиваля Геннадий Давыдько разбил символическую тарелку "Лістапада-2019", дав старт международному кинофоруму.

-26 лет назад группа энтузиастов во главе с Ростиславом Янковским,-рассказал он,- решила, что в Беларуси должен быть кинофестиваль. Они обратились к президенту, и он их поддержал, как будто в стране не было других важных дел. Я помню первый фестиваль, который открывался в кинотеатре "Октябрь", все сидели в пальто, потому что было холодно, а теперь это авторитетный кинофорум и мы с гордостью приглашаем в Минск кинематографистов и гостей со всего мира.

Открыл фестиваль болгарский фильм Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз Сахалинского международного кинофестиваля "Край света". Фильм о том, как сын после смерти матери, переосмысливает отношение к отцу.

Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: -это игровое кино, документальное кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол), конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк", национальный конкурс.

В основном конкурсе участвуют 12 картин, в том числе три российских. В конкурсе дебютных фильмов "Молодость на марше" представлено 12 картин, в конкурсе документального кино -13 фильмов, в конкурсе национальных киношкол, где в основном дебютные картины молодых, -22.В программе фильмов для детской "Лістападзік", который открывается сегодня, - восемь картин.

Показы фильмов национального конкурса пройдут 5-7 ноября. Оценивать будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.

Анимация в национальном конкурсе представлена шестью лентами, все они сняты на "Беларусьфильме". Это сказки для детской аудитории и истории для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и мировой культуры.

Первый день фестиваля начался фантастической историей о поиске счастья. Лауреат 72-го Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль "Малыш Джо" Джессика Хауснер рассказала о непростых отношениях матери и её сына. Кстати, на этот раз на фестивале очень много фильмов о взаимоотношении в семье. Когда институт семьи распадается, эти проблемы многих волнуют.