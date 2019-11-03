Американский актер Брайан Тарантина найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, на Манхэттене, 2 ноября. Об этом сообщает TMZ, уточнив, что тело обнаружила племянница артиста, около полудня пришедшая проведать родственника.

Труп шестидесятилетнего Тарантина находился на кушетке. Около которой было замечено некое "белое порошкообразное вещество". В связи с чем первой версией смерти актера стала передозировка запрещенным препаратом.

Правоохранителям женщина сообщила, что в последний раз связывалась с дядей вечером 29 октября - по телефону.

При этом представитель актера предполагает, что причиной смерти Тарантина была болезнь сердца, от которой он проходил лечение последнее время и которой страдал уже несколько лет. В частности - артист только что вышел из больницы.

Официальная причина смерти Тарантина будет названа после вскрытия и всех необходимых экспертиз.

Брайан Тарантина родился в 1959-м в Нью-Йорке. Сниматься начала в середине восьмидесятых: "Клуб Коттон", "Рожденный четвертого июля", "Лестница Иакова", "Полиция Нью-Йорка", "Кувалда", "Путь Карлито", "Донни Браско", "Клан Сопрано", "Талантливый мистер Рипли", "Тюрьма Оз", "Девочки Гилмор", "Скорая помощь", "Черный клановец", "Удивительная миссис Мейзел" (Джеки).