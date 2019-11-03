Новости

Умер сценарист и актер Бернард Слэйд, автор "Романтической комедии" 16:37
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года 15:00
Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия 14:15
70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере 12:55
Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом 02.11.2019

Актер Брайан Тарантина найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке

Новости
    03.11.2019, 16:03
Текст:   Олег Усков
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Американский актер Брайан Тарантина найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, на Манхэттене, 2 ноября. Об этом сообщает TMZ, уточнив, что тело обнаружила племянница артиста, около полудня пришедшая проведать родственника.

Труп шестидесятилетнего Тарантина находился на кушетке. Около которой было замечено некое "белое порошкообразное вещество". В связи с чем первой версией смерти актера стала передозировка запрещенным препаратом.

Правоохранителям женщина сообщила, что в последний раз связывалась с дядей вечером 29 октября - по телефону.

При этом представитель актера предполагает, что причиной смерти Тарантина была болезнь сердца, от которой он проходил лечение последнее время и которой страдал уже несколько лет. В частности - артист только что вышел из больницы.

Официальная причина смерти Тарантина будет названа после вскрытия и всех необходимых экспертиз.

Брайан Тарантина родился в 1959-м в Нью-Йорке. Сниматься начала в середине восьмидесятых: "Клуб Коттон", "Рожденный четвертого июля", "Лестница Иакова", "Полиция Нью-Йорка", "Кувалда", "Путь Карлито", "Донни Браско", "Клан Сопрано", "Талантливый мистер Рипли", "Тюрьма Оз", "Девочки Гилмор", "Скорая помощь", "Черный клановец", "Удивительная миссис Мейзел" (Джеки).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел еще один клип сольного проекта лидера Rammstein 02.11.2019
К Кайли Дженнер ворвался агрессивный наркоман 02.11.2019
Актриса Асмус отказалась судиться из-за своего портрета на надгробье 02.11.2019
Александр Градский: Рэп - это русские частушки 02.11.2019
⧣ Голливуд
Фото: Photo by Jordan Strauss/ Invision/ AP
Мартин Скорсезе объяснил, в чем главная проблема кинокомиксов 01.11.2019
Видео: начались съемки продолжения "Хэллоуина" 01.11.2019
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 31.10.2019
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ John_POPS_Spoon
Умер актер Джон Уизерспун 31.10.2019
Умер продюсер "Крестного отца" и "Ребенка Розмари" Роберт Эванс 29.10.2019
В 54 года умер автор песен "Песняров" Олег Молчалин 26.10.2019