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Умер сценарист и актер Бернард Слэйд, автор "Романтической комедии"

Новости
    03.11.2019, 16:37
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/DEADLINE Фото: twitter.com/DEADLINE
Фото: twitter.com/DEADLINE

Канадский сценарист, драматург и актер, номинант "Оскара" Бернард Слэйд умер 30 октября на девяностом году жизни в Беверли-Хиллз. Об этом сообщил THR со ссылкой на родных Слэйда.

В качестве причины смерти названы осложнения при старческой деменции.

Бернард Слэйд родился 2 мая 1930 года в Канаде, в городе Сент-Катаринс, Онтарио, но в 1935-м его родители вернулись на родину - в Англию. В Канаду Слэйд возвратился только после войны - в восемнадцать лет. И, поселившись в Торонто, занялся актерством. По большей части - на ТВ, радиопостановках и в театре. В чем его всесторонне поддерживала супруга, актриса Джилл Фостер.

Как драматург Слэйд дебютировал в 1957-м, и сразу довольно удачно.

В 1964-м супруги переехали в Лос-Анджелес, где Слэйд вплотную занялся работой на ТВ. А после и Бродвеем.

В числе сценариев покойного - "Утренний театр", "Фестиваль", "Боб Хоуп представляет", "Моя жена меня приворожила", "Летающая монахиня", "Моя живая кукла", "Семья Партридж", "Удобный случай" и "Романтическая комедия" Артура Хиллера, под которую Слэйд адаптировал свою одноименную пьесу.

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