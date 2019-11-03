Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом во Франции

Свыше 30 человек получили ранения в результате ДТП, в которое попал автобус, следовавший из Парижа в Лондон. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, водитель не смог удержать громоздкую машину на мокром асфальте, автобус ударился об ограждение и перевернулся на трассе А1 неподалеку от города Эстре-Деньекур.

В итоге четыре человека получили серьезные травмы, их доставили в больницу Амьена, еще 29 отделались ушибами и порезами. Медики оказали им необходимую помощь прямо на месте, а затем отправили в медицинские учреждения близ Перона и Мондидье. Спасатели перекрыли движение на дороге.

Предполагается, что среди пассажиров были граждане России, в настоящее время посольство РФ проверяет эту информацию.