Посольство РФ: Среди пострадавших в ДТП во Франции россиян нет

Посольство РФ опровергло сообщения, что среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции были россияне.

"По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Ранее стало известно, что автобус, следовавший из Парижа в Лондон, перевернулся на трассе А1 неподалеку от города Эстре-Деньекур (водитель не справился с управлением на мокром асфальте).

В результате ДТП четыре человека получили серьезные травмы (их доставили в университетскую больницу Амьена), еще 29 отделались ушибами и порезами.

По данным местных СМИ, помимо французов в автобусе могли находиться также россияне, испанцы и ирландцы.