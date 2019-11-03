Посольство РФ: Среди пострадавших в ДТП во Франции россиян нет

Посольство РФ опровергло сообщения, что среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции были россияне.
"По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.
Ранее стало известно, что автобус, следовавший из Парижа в Лондон, перевернулся на трассе А1 неподалеку от города Эстре-Деньекур (водитель не справился с управлением на мокром асфальте).
В результате ДТП четыре человека получили серьезные травмы (их доставили в университетскую больницу Амьена), еще 29 отделались ушибами и порезами.
По данным местных СМИ, помимо французов в автобусе могли находиться также россияне, испанцы и ирландцы.