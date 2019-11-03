Путин вручит премию за вклад в укрепление единства и посетит выставку о войне

4 ноября президент России Владимир ПУтин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства.

Глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем посетит выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в "Манеже" в рамках выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", сообщили в пресс-службе Кремля.

На выставке представлены 150 произведений о пути к Победе 1940 - 2010-х годов. В экспозиции приняли участие 42 музея из 34 городов.

Путин также проведет торжественный прием в честь Дня народного единства в Кремле и вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Вечером в Московском концертном зале "Зарядье" президент посетит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI Международного конкурса имени Чайковского.