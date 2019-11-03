В Бурятии военнослужащий спас семью из горящего дома

Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа Евгений Грешилов спас семью из горящего дома в Бурятии.

Рано утром по пути на работу контрактник заметил густой дым, валивший от одного из домов в поселке Заиграево. Подойдя ближе, он увидел, что горит веранда и кровля.

Живущая в доме семья в это время спала. Евгений Грешилов разбудил людей, вытащил двух маленьких детей через окно, а затем помог выбраться родителям. В это время едкий дым уже заполнил все комнаты.

Командование рядового подало предложение в МЧС о награждении солдата за спасение людей, сообщает пресс-служба ВВО.