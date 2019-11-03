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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье возобновили поиски моряка с танкера "Залив Америка"

Текст: Юлия Гарднер

В Находке возобновили поиски моряка, пропавшего при взрыве на танкере "Залив Америка". Взрывной волной его выбросило в море.

Поиски останавливали на ночь. Сейчас в них участвуют портовые службы и маломерные суда, сообщили ТАСС в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео

Напомним, взрыв на танкере "Залив Америка" произошел вчера утром в заливе Находка близ мыса Астафьева. Хлопнула газовоздушная смесь. Пожара и разлива нефтепродуктов не было. Погибли два человека, еще один упал в море. Его поиски возобновят в воскресенье.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по факту взрыва возбудило уголовное дело. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Имеет двойной корпус, может перевозить любой вид нефтепродуктов. Порт приписки - Находка.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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