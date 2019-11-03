В Северной Осетии в ДТП с локомотивом пострадали два человека

В Северной Осетии произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, в результате которого пострадали два человека: женщина и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

ЧП произошло в городе Беслан на нерегулируемом железнодорожном переезде днем 3 ноября. В тот момент, когда Toyota переезжала железнодорожные пути, машина столкнулась с локомотивом, который двигался без состава.

"В легковой машине ехали женщина и семилетний ребенок. Их обоих машинами скорой помощи доставили в больницу Владикавказа", - цитирует информагентство сообщение экстренных служб.

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается. Известно, что железнодорожный переезд расчищен и затора движения на этом участке железной дороги нет.

В причинах трагического ДТП разбирается полиция.