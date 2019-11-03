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03.11.2019 20:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В крымской части ВКС установили бюст космонавта Германа Титова

Текст: Алексей Вакуленко (Евпатория)
Под Евпаторией, в селе Витино Сакского района, открыли бюст первого в мире человека, совершившего длительный космический полет, и второго, совершившего космический полет, Героя Советского Союза Германа Титова.
Автором памятника выступил скульптор Михаил Сердюков. Фото: Алексей Вакуленко / РГ Автором памятника выступил скульптор Михаил Сердюков. Фото: Алексей Вакуленко / РГ
Автором памятника выступил скульптор Михаил Сердюков. Фото: Алексей Вакуленко / РГ

Памятник установлен на территории войсковой части 81415 Воздушно-космических сил России, которая входит в состав Главного испытательного космического центра имени Титова, базирующегося в подмосковном Краснознаменске. На территории нынешней части с 1960 года располагался Центр дальней космической связи, в котором Герман Степанович не раз бывал по долгу службы.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Автором 300-килограммового бюста выступил заслуженный скульптор России, руководитель проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков.

- В рамках нашего проекта мы дарим учебным заведениям, войсковым частям бюсты граждан, прославивших государство российское, - пояснил он на церемонии открытия памятника, в которой также участвовала дочь космонавта Татьяна Титова. Она рассказала "РГ", что около месяца назад такой же бюст установили в поселке Сиверском Ленинградской области, на территории 26-го гвардейского истребительного авиационного полка, куда отец прибыл по распределению после окончания авиаучилища. По словам дочери космонавта, Герман Степанович не различал долг как служебный и общечеловеческий.

- Его работа была его судьбой, он очень любил свое дело, - отметила она. - Сначала он любил авиацию, потом его жизнь круто повернула - и он стал космонавтом, и космонавтику полюбил.

Фото: Олег Скрипочка/ twitter.com/roscosmos
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Титова напомнила, что в 1974-1977 годах отец был заместителем председателя госкомиссии пилотируемой программы "Алмаз".

- Герман Степанович приезжал в командировки в этот центр, непосредственно руководил пилотируемыми программами, общался с легендарными космонавтами, - рассказала дочь космонавта. - Ко мне подходили ветераны Центра дальней космической связи, у каждого из них обязательно есть личная история, связанная с отцом: кто-то работал с ним на одной космической программе, кто-то - на другой.

Татьяна Германовна напомнила, что программа "Алмаз" разрабатывалась в основанном под руководством выдающегося советского конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея конструкторском бюро в Реутове Московской области (ныне АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения". - Прим. ред.).

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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- И в центр дальней космической связи под Евпаторией из Реутова приезжали большие группы ученых, конструкторов: здесь кипела жизнь - и научная, и космическая, - подчеркнула она. - Примечательно, что командование тогда давало возможность офицерам привозить сюда свои семьи. Какое мудрое решение: офицер на боевом дежурстве, но он знает, что рядом семья купается, загорает, - и на душе спокойнее.

Досье "РГ"

Герман Титов (1935-2000) - советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полет (более суток), второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полет, дублер Юрия Гагарина, генерал-полковник авиации, доктор военных наук. С 6 на 7 августа 1961 года космонавт выполнил первый самый длительный полет в космос на корабле "Восток-2". Он продлился 25 часов, за это время корабль облетел Землю 17 раз.

Фото: roscosmos.ru
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С 1972 по 1973 годы Титов был заместителем начальника Центра по управлению космическими аппаратами военного назначения Управления начальника космических средств (УНКС) Министерства обороны Советского Союза, с 1973 по 1979 год - заместителем, а с 1979 по 1991 год - первым заместителем начальника УНКС Минобороны СССР по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам. Возглавлял несколько государственных комиссий по испытаниям ракетно-космических систем.

В Крыму имя космонавта увековечено в названиях улиц (в частности, в Симферополе). Имя Титова носит детский оздоровительный центр "Звездный" в городе Саки. Кроме того, в Евпатории действует общественная организация "Союз ветеранов авиации и космонавтики имени летчика-космонавта Германа Титова".

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