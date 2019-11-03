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03.11.2019 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге устанавливают личность избившего кондуктора хулигана

Текст: Константин Балагаев (Екатеринбург)

Сотрудники полиции Екатеринбурга ищут хулигана, который прямо в автобусе избил молодого билетера.

В Надыме подростки избили инвалида

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП произошло в автобусе муниципального транспортного предприятия. После словесного конфликта молодой человек, ехавший в автобусе с двумя знакомыми, нанес несколько ударов 23-лентнему кондуктору, после чего троица выбежала на улицу. От ударов по голове сотрудник автопредприятия потерял сознание, его доставили в больницу.

Кондуктора отправили на судебно-медицинское обследование, чтобы установить тяжесть причиненного вреда здоровью, после чего полиция примет решение о том, по какой статье УК будет возбуждено дело. Оперативники МВД устанавливают личности участников происшествия. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне автобуса.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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