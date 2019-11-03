В Москве экстренно госпитализирована 14-летняя дочь Евы Польны

Четырнадцатилетняя Эвелин, дочь 44-летней экс-вокалистки проекта "Гости из будущего" Евы Польны и 44-летнего же экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Дениса Клявера, сына Ильи Олейникова, экстренно госпитализирована в Москве.

Информацию о госпитализации ребенка "Вечерней Москве" подтвердила пиар-директор певца.

"Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать", - сообщила она изданию.

Сама Польна, передает "Говорит Москва", общаться по данному вопросу отказалась, сразу бросив трубку.

Ранее в СМИ прошла информация, что Эвелин была доставлена в реанимацию в критическом состоянии.

Девочка находится в частной клинике в бессознательном, как утверждается, состоянии, попав в больницу с тяжелейшим приступом астмы.