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03.11.2019 12:08
Рубрика: Авто

В России разработали систему для контроля здоровья водителей

Текст: Евгений Гайва
Российские ученые разработали сервис, который поможет автомобилистам контролировать состояние здоровья, сообщили в пресс-службе НТИ "Автонет".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Система устанавливается в автомобиле. Если она обнаружит какие-либо нарушения здоровья, то направит сигнал о помощи в диспетчерский пункт и самостоятельно припаркует и выключит автомобиль. Например, система может измерить пульс и отличить нормальную активность водителя от потери сознания.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В действующем виде сервис может появиться к 2022 году при поддержке иностранной компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Автонет".

Как считают в компании, особенно популярна система будет у пожилых людей. Приобрести ее можно у дилеров как дополнительное оборудование к новому автомобилю.

Вполне возможно эта система объединится с системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.