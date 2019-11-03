В России разработали систему для контроля здоровья водителей

Российские ученые разработали сервис, который поможет автомобилистам контролировать состояние здоровья, сообщили в пресс-службе НТИ "Автонет".

Система устанавливается в автомобиле. Если она обнаружит какие-либо нарушения здоровья, то направит сигнал о помощи в диспетчерский пункт и самостоятельно припаркует и выключит автомобиль. Например, система может измерить пульс и отличить нормальную активность водителя от потери сознания.

В действующем виде сервис может появиться к 2022 году при поддержке иностранной компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Автонет".

Как считают в компании, особенно популярна система будет у пожилых людей. Приобрести ее можно у дилеров как дополнительное оборудование к новому автомобилю.

Вполне возможно эта система объединится с системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.