Apple предупредила владельцев старых гаджетов о возможных сбоях

С ночи понедельника, четвертого ноября, у владельцев iPhone и iPad, выпущенных до 2012 года, могут возникнуть трудности с системой определения местонахождения. Информация об этом опубликована на официальном сайте Apple.

В корпорации уточняют, что сбои связаны с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS шестого апреля этого года. Проблемы коснутся iPhone 4 и 5, iPad mini, iPad и iPad 2. Их пользователям рекомендуют установить новейшее программное обеспечение (ПО).

Специалисты также обращают внимание владельцев iPhone 5, что без обновления ПО они могут лишиться доступа к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, пишет РИА Новости. Если ПО не было обновлено до третьего ноября, то следует создать резервную копию данных и восстановить их затем с помощью Mac или компьютера с Windows. Беспроводное обновление и резервное копирование iCloud работать не будут.