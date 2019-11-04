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04.11.2019 19:04
Рубрика: Спорт

Артем Дзюба: После первого матча с "Лейпцигом" осталась недосказанность

Текст: Илья Соболев

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с немецким "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов. Напомним, две недели назад "сине-бело-голубые" уступили немецкой команде в гостях со счетом 1:2.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Понимаем, что "РБ Лейпциг" не приедет обороняться в 8-9 человек, они проповедуют атакующий стиль с большим контролем мяча, - цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита". - Первая игра стала сильным ударом. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое - со счетом 1:2. Второй гол Забитцера вообще получился сумасшедшим, такое редко удается. Ждем второй матч, поскольку осталась недосказанность. Хотим показать "РБ Лейпциг", что мы тоже сильны. Тогда радовались они, сейчас хотим мы. "РБ Лейпциг" - очень сильная команда. Многие забывают, что их состав в три или четыре раза дороже нашего.

В субботу в чемпионате Германии "Лейпциг" разгромил "Вольфсбург" со счетом 8:0. Дзюба не стал скрывать, что, как и многие другие, остался под впечатлением от этого результата.

"Я вообще больше удивился победе "Айнтрахта" над "Баварией" - 5:1. Но и 8:0 впечатляет, конечно. Такой результат точно не расслабляет, а окрыляет. Мы сами победили "Ростов" со счетом 6:1, что придало нам уверенности. Но не надо забывать, что это отдельно взятый матч. В Лиге чемпионов УЕФА все иначе, это другой турнир", - подчеркнул зенитовский форвард.

Напомним, на данный момент "Лейпциг" возглавляет группу "G" с шестью очками. На два балла меньше у "Зенита" и французского "Лиона". Замыкает квартет португальская "Бенфика", у которой три очка. Трудно не согласиться с Дзюбой, по мнению которого матч с "Лейпцигом" станет "ключевым на групповом этапе".

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