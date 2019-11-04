Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина 4 ноября присоединились к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций еще на полгода, сказано в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Эти страны "обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", сказано в заявлении.

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

ЕС, начиная с 2014 года, ввел в отношении России несколько ограничительных пакетов, в их число входят экономические санкции против РФ в целом, ограничения по Крыму, а также индивидуальные санкции.