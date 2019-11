Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 4 по 10 ноября

Однажды в Сибирском поселке...

Премьера сериала "Отчим" с Кариной Андоленко и Антоном Хабаровым в главных ролях - на Первом канале. Мелодрама охватывает события, происходящие в послевоенной деревне в течение 15 лет, и жизнь двух поколений: родителей и взрослеющих детей. История, основанная на воспоминаниях и личном опыте, расскажет о стойких людях, выживающих в самые непростые для страны годы. 1952-й год. Отдаленный сибирский поселок. Молодая женщина Настя семь лет ждет мужа с фронта. Ожидание и вера - вот все, чем живет она и ее маленький сын Мишка. Однажды ночью в дом Насти стучится молодой обаятельный мужчина Игорь Галицкий, оказавшийся председателем местного крайкома партии. Эта встреча становится судьбоносной для них обоих. На фоне драматических событий, разыгрывающихся в стране, Насте предстоит проделать нелегкий путь, осилив который - она поймет, кто, на самом деле, мужчина всей ее жизни... В фильме также снимались Артем Быстров, Александр Бухаров, Владимир Гостюхин, и другие. Режиссер - Сергей Гинзбург ("Зорге", "Волчье солнце", "И все-таки я люблю", "Жизнь и приключения Мишки Япончика").

Первый канал, 4-7 ноября, 21.30

"Американская принцесса" Уитни Хьюстон

Документальный фильм совместного производства Великобритании и США "История Уитни Хьюстон" (Whitney: Can I Be Me) - премьера Первого канала. Знаменитые режиссеры Ник Брумфилд и Руди Долезал представляют новую работу об одной из величайших певиц всех времен и народов. Уитни Хьюстон была суперзвездой, "американской принцессой" и одной из самых титулованных артисток. Несмотря на заработанные миллионы, хиты, возглавлявшие чарты большее количество недель, чем песни "Битлз", и голос, признанный экспертами сильнейшим в жанре соул, Хьюстон не смогла совладать с собственными страстями и умерла от передозировки. Ей было всего 48. Картина содержит редкие эксклюзивные материалы, включая откровения родных и близких исполнительницы.

Первый канал, 8 ноября, 00.25

Сибирский мужик, создавший автомат

К 100-летию Михаила Калашникова - на Первом канале премьера фильма "Русский самородок". Его фамилия стала гордостью и славой России, нашим мировым брендом. А каким на самом деле был человек, создавший автомат, который покорил весь мир? Вот что сказал в эксклюзивном интервью о герое фильма генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов: "Михаил Калашников - это сибирский мужик, настоящий русский самородок". Съемки фильма проходили в нескольких местах, связанных с жизнью и работой Михаила Калашникова. В первую очередь, это Ижевск. Гидом в квартире, где жил конструктор, стала его дочь Елена. Она показала уникальные вещи, которые здесь хранятся. Зрители увидят кадры испытаний автомата и новые модификации этого оружия. В фильме примут участие и иностранные любители автомата Калашникова. Например, американский оружейник Джим Фуллер, который лично собрал более 10000 единиц советского автомата различных модификаций и считает его лучшим оружием в мире. На канале "Россия 1" - к дате - премьера документального фильма "Война и мир Михаила Калашникова"

Первый канал, 10 ноября, 15.15

Неслучайная встреча

Остросюжетная многосерийная мелодрама "Расплата" - на "России 1". Никита Долин отправляется на горнолыжный курорт. В гостинице он знакомится с соседями - четой Морозовых. Анна и Андрей обычная, на первый взгляд, пара с заурядными семейными проблемами. Но события приобретают неожиданный оборот. Анна совершает попытку самоубийства, и Никите приходится спасать ей жизнь. А вскоре происходит несчастный случай с Андреем - по странному стечению обстоятельств он слетает с трассы и оказывается в больнице.Трагические события и потрясения сближают Анну и Никиту. Случайное знакомство перерастает в курортный роман. Но было ли оно случайным? С каждым шагом простая история все более превращается в сложную паутину из тайн, игр и лжи… В ролях: Кирилл Кяро, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Никита Панфилов, Владимир Стержаков, Валерий Афанасьев, Нелли Уварова, Дмитрий Кривощапов, Татьяна Рыбинец, Никита Зверев и другие.

"Россия 1", с 5 ноября, 21.00

"Проклятье Ивана Грозного".

Новый документальный фильм "Актерские драмы. Последние роли" - на канале "ТВ Центр". В жизни каждого из героев картины - великих актеров - была одна - особенная роль. Последняя. По какой причине Ростислав Плятт на съемочной площадке фильма "Визит к минотавру" не мог обходиться без инвалидного кресла? Откуда взялось странное актерское поверье - "проклятье Ивана Грозного" - якобы, тех, кто играет кровавого царя, ждет неминуемая беда? Почему его проигнорировал Евгений Евстигнеев, соглашаясь на роль Грозного? Как Леонид Харитонов, спустя почти 30 лет после грандиозного успеха, вновь вернул себе популярность, и чем она обернулась для великого актера? Какая роль свела в могилу Иннокентия Смоктуновского? И почему всем на съемочной площадке картины "Маленькие трагедии" казалось, что Владимир Высоцкий в роли Дона Гуана репетирует собственный уход? Участвуют: режиссеры Валерий Усков, Карен Шахназаров, актеры Сергей Гармаш, Борис Клюев, Николай Денисов, Александр Пятков, Юрий Чернов, дочь Иннокентия Смоктуновского Мария Смоктуновская, сын Владимир Высоцкого Никита Высоцкий и др.

"ТВ Центр", 7 ноября, 23.05

Авантюрист-наставник

Алексей Чадов, Екатерина Вилкова и Роман Шмаков в премьерных сериях комедии "Мой любимый раздолбай" - на НТВ. Горе-пиарщик, ловелас и авантюрист Миша Воробьев вновь оказывается на пороге судьбы, не сулящего ему ничего хорошего. Из солидной компании уволили, денег нет, а перспективы более чем туманные. Но в статусе неудачника он находится недолго: его бывший начальник Павел Петрович предлагает Мише новую, весьма необычную работу - стать наставником сына Сережи. Юноша явно не отвечает представлением отца об образе "настоящего мужчины", именно поэтому Павел Петрович хочет, чтобы Воробьев сделал из него джентльмена, способного очаровать дочку итальянского партнера. Это брак укрепит положение пошатнувшегося бизнеса отца. Но все карты путает влюбленность Сережи в студентку театрального Марину: не желая шокировать ее своим положением в обществе, мальчик с Рублевки прикидывается бедным студентом из Калуги. Именно эту ситуацию и предстоит решить раздолбаю Мише Воробьеву. В фильме также снимались Владимир Симонов, Вера Сотникова и другие

НТВ, 8 ноября, 23.40

"Пятилетка" Сергея Волчкова

Концерт Сергея Волчкова в Кремле - "Нам не жить друг без друга" - покажут на ОТР. Профессию певца Сергей Волчков выбрал вопреки желанию матери, которая уговаривала его получить другое, более полезное в жизни образование. Он не послушал и после школы поступил в Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова. Парня с хорошим голосом заметили в Москве - Тамара Синявская взяла его на свой курс. Оперной певице тембр Сергея напоминал голос ее покойного мужа Муслима Магомаева. Участие в российских и международных конкурсах певцов, а также в шоу "Голос" сделали Сергея знаменитым - пятилетие своей певческой карьеры он отметил концертом в Кремле в день своего тридцатилетнего юбилея. Поэтому у мероприятия появилось неофициальное название "30/5". Премьера телеверсии этого концерта и состоится на Общественном телевидении России. А 8 ноября в 6.00, в 9.00 и в 15.15, Сергей Волчков станет гостем программы канала "Календарь".

ОТР, 9 ноября, 22.25

Зрелищные раунды

Телеканал РЕН ТВ вернет в эфир прямые трансляции спортивных событий и покажет самые зрелищные поединки Fight Night. 9 ноября на РЕН ТВ можно будет увидеть сразу два боя, которые пройдут в рамках турнира Ultimate Fighting Championship. Событие станет первой спортивной трансляцией канала за последние 18 лет - до 2001 года РЕН ТВ показывал матчи английской премьер-лиги. В самых ожидаемых поединках Fight Night два представителя России встретятся с американскими спортсменами и проведут бои в тяжелом и полулегком весе. В со-главном противостоянии турнира российский боец смешанного стиля Александр Волков выйдет на ринг против бывшего игрока в американский в футбол Грега Харди. Главным боем вечера станет сражение бойца полулегкой весовой категории Забита Магомедшарипова с Келвином Кэттером. Оба противостояния пройдут в формате трех раундов.

РЕН ТВ, 9 ноября, 23.50

Собчак задаст вопросы Ленину

На ТВ-3 - премьера нового шоу "Интервью". В новом проекте компании "Амурские волны" известные современники будут интервьюировать знаменитостей из другой эпохи. Канал предлагает представить, сколько интересного могут поведать сегодняшнему зрителю Петр Чайковский, Юрий Гагарин или Виктор Цой и другие. В каждом выпуске "Интервью" будет новый ведущий и новый гость. В образах исторических гениев на экране появятся самые талантливые и популярные актеры наших дней, которым гримеры программы помогут преобразиться до неузнаваемости. 7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции Владимир Ильич Ленин ответит на вопросы Ксении Анатольевны Собчак. Разговор пойдет о венчании с Надеждой Крупской и разграблении церквей, о поддержке трудящихся и Красном терроре. Вождь мировой революции расскажет, какой отдых предпочитает и что читает, чтобы отвлечься от трудов немецких социалистов, а экс-кандидат в президенты страны обсудит с ним положение дел в современной России и текущий статус "дела Ленина": живо ли оно еще?

ТВ-3, 7 ноября, 23.00

Невероятные приключения дагестанца в Москве

Объединенная редакция "Москва Медиа" представила YouTube-сериал "Омар в большом городе", пилотная версия которого собрала уже два миллиона просмотров. Омар Алибутаев, известный участник команды КВН "Сборная Дагестана", уже два года колоритно рассказывает на YouTube-канале о том, как он становится москвичом. Теперь Омар - главный герой настоящего сериала по мотивам своей жизни. Сериал - веселая и правдивая история молодого человека из дагестанского села Новолакское, которого родители пытались женить на девушке из очень хорошей семьи. Чтобы избежать свадьбы, главный герой уезжает в Москву. На вокзале Омар знакомится с таксистом Олегом (Олег Верещагин - актер Comedy Woman), и с этого момента начинаются его трагикомические приключения. Хронометраж каждого выпуска - 12 минут.

YouTube, с 30 октября

Большие перемены

На телеканале Paramount Comedy - сразу три премьеры: 28 октября на экраны вышел 6-й сезон "Голдбергов", 6 ноября в эфире стартует 6 сезон ситкома "Бруклин 9-9", а 8 ноября телеканал представит 5 сезон сериала "Мамаша". Комедия "Бруклин 9-9" о работниках Нью-Йоркской полиции 99 округа: лучшем детективе Джейке Пералта, его напарниках и строгом капитане Холте. В первой серии шестого сезона Холт узнает результаты выборов на пост нового комиссара полиции, а молодожены Джейк и Эми отправятся в свадебное путешествие в Мексику. В пятом сезоне сериала "Мамаша" мать-одиночку Кристи ждут большие перемены в карьере и личной жизни. Героиня уволится с работы и тем самым окончит бесперспективные отношениями со своим боссом, хозяином бара. После этого Кристи всерьез возьмется за здоровье своей матери-алкоголички и попытается наладить отношения с подрастающими детьми. Пятый сезон ситкома "Мамаша" на Paramount Comedy по пятницам в 21.05 по московскому времени, начиная с 8 ноября.

Paramount Comedy, с 6 ноября, 21.25