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04.11.2019 19:50
Рубрика: Культура

На мелодию "Бусуаньцзы"

Текст: Ли Цзо (переводчик) , Ли Чжи-И
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8006)
Ли Цзо. Ли Цзо.
Ли Цзо.

Я живу в верховье Янцзы.

Ты живешь в низовье Янцзы.

Фото: Ли Цзо

Каждый день скучаю по тебе,

Да не могу повидать тебя,

Хоть мы и пьем воду из одной реки.

Эта великая река,

Сможет ли когда-то закончиться?

Эта глубокая тоска,

Сможет ли когда-то прекратиться?

Только хочу, чтобы твое сердце было,

Как и мое.

Ведь не может не исполниться

Желание взаимной любви.

卜算子·我住长江头

李之仪

我住长江头，君住长江尾。

日日思君不见君，共饮长江水。

此水几时休，此恨何时已。

只愿君心似我心，定不负相思意。

Азы китайской каллиграфии

长江头上不见君；

日夜相思付流水。

撰联，书法 李佐

Строфы в подражание поэзии династии Сун (960-1279 гг.)

На берегу Янцзы не вижу я любимой,

Все дни и ночи напролет вверяю я тоску бурлящему теченью.

Ли Цзо

Художник слова

Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.
Ли Цзо перевел стихи эпохи Сун на мелодию "Доуехуан"

В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Пекинском университете путей сообщения. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов "Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо", сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.

Ли Цзо - известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.

В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.

Все материалы проекта "Читаем стихи династии Тан и Сун" в разделе "Мероприятия" на странице МРК ВКонтакте

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