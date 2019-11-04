Я живу в верховье Янцзы.
Ты живешь в низовье Янцзы.
Каждый день скучаю по тебе,
Да не могу повидать тебя,
Хоть мы и пьем воду из одной реки.
Эта великая река,
Сможет ли когда-то закончиться?
Эта глубокая тоска,
Сможет ли когда-то прекратиться?
Только хочу, чтобы твое сердце было,
Как и мое.
Ведь не может не исполниться
Желание взаимной любви.
卜算子·我住长江头
李之仪
我住长江头，君住长江尾。
日日思君不见君，共饮长江水。
此水几时休，此恨何时已。
只愿君心似我心，定不负相思意。
Азы китайской каллиграфии
长江头上不见君；
日夜相思付流水。
撰联，书法 李佐
Строфы в подражание поэзии династии Сун (960-1279 гг.)
На берегу Янцзы не вижу я любимой,
Все дни и ночи напролет вверяю я тоску бурлящему теченью.
Ли Цзо
Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.
В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Пекинском университете путей сообщения. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов "Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо", сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.
Ли Цзо - известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.
В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.
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